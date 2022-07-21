BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını İspanya'da sürdürüyor. Akşam idmanı ile antrenmanlara devam eden siyah beyazlı ekipte Romain Saiss çalışmalarını özel programı doğrultusunda kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Bir pozisyonda Jackson Muleka ile çarpışan Francisco Montero antrenmanı tamamlayamadı. İşte haberin devamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 22:21