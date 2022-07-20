TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın Genoa'da!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Güven Yalçın, İtalyan temsilcisi Genoa ile el sıkıştı. Güven'in, bugün Genoa için sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 16:24