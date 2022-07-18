Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çalışmalar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın için sıraya girdiler! İşte yeni talip
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2022/2023 sezonu öncesi kadro planlaması için çalışmalarını sürdürmesi beklenen Beşiktaş'ta sözleşmesi bittikten sonra siyah-beyazlı takımla yeni mukavele yapmayan Güven Yalçın ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı Trabzonspor ve Sampdoria ile de anılan 23 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
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