Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Beşiktaş'ta 3 imza yolda! Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu ve Jovane Cabral...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmiyor. Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst transferlerini resmiyete kavuşturan siyah-beyazlılar; Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu ve Jovane Cabral transferlerinde de mutlu sona yakın. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda Avusturya kampında eksik görülen mevkilerin belirlenmesinin ardından İspanya kampı öncesi 3 oyuncuyla el sıkışıldı.
Beşiktaş'ın kasasından çıkacak bedeller netlik kazandı.