Beşiktaş'ta 3 imza yolda! Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu ve Jovane Cabral...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmiyor. Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst transferlerini resmiyete kavuşturan siyah-beyazlılar; Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu ve Jovane Cabral transferlerinde de mutlu sona yakın. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 09:11