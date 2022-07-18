Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rachid Ghezzal'a dev teklif! Takımdan ayrılacak mı?
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, kadroya katılacak futbolcularla ilgili planlamalarını yaparken, siyah beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Takımın en önemli isimlerinden Rachid Ghezzal'a Arap Yarımadası'ndan transfer teklifi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde idmanlarını gerçekleştiriyor.
Kartal'da bir yandan da transfer çalışmaları yapılıyor.