Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti! Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou...

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Dün akşamki idmanla kampa katılan Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou bu bölümde takımdan ayrılarak aralıklı koşu testine girerken, yeni transfer Romain Saiss ise kendisi için hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı. Fas Milli Takımı'nın oynadığı son maçta diz tendonundan hafif sakatlık geçiren Saiss'ın bir süre daha kuvvetlendirme antrenmanı yapacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve stretching ile başlayan siyah-beyazlı ekip, bir süre kondisyon ve istasyon çalışmaları üzerinde durdu.

Siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Taktik antrenmanının ardından Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan İlkhan, kondisyoner eşliğinde koşular yaptı.

Dün akşamki idmanla kampa katılan Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou bu bölümde takımdan ayrılarak aralıklı koşu testine girerken, yeni transfer Romain Saiss ise kendisi için hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı. Fas Milli Takımı'nın oynadığı son maçta diz tendonundan hafif sakatlık geçiren Saiss'ın bir süre daha kuvvetlendirme antrenmanı yapacağı belirtildi.

Dünkü idmanda ayak bileğinde ağrı olan Utku Yuvakuran tedbir amaçlı antrenmana katılmazken, sahaya dönüş idmanları devam eden Mert Günok ise salon çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.