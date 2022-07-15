Beşiktaş - Mainz 05 maçı canlı izle | Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde 3. hazırlık maçına çıkacak. Mainz 05 ile oynayacak olan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Weghorst, Muleka ve Saiss'in performansları merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Mainz 05 maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 18:00 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022- 18:00