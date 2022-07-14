Avusturya'da gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, transfer konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta ayrılık listesi güncellendi! İşte o isimler
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, gelecek futbolcuların haricinde gönderilecek isimler için de mesai harcıyor. Beşiktaş yönetimi bu doğrultuda, gelen teklifleri değerlendirirken, 4 oyuncuya ayrılık yolu gözüktü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlı kulüp, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde gelecek - gidecek isimler hakkında mesai harcıyor.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son olarak yaptığı açıklamada transferlere dair şu sözleri sarf etmişti;