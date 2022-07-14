Beşiktaş'ta ayrılık listesi güncellendi! İşte o isimler

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, gelecek futbolcuların haricinde gönderilecek isimler için de mesai harcıyor. Beşiktaş yönetimi bu doğrultuda, gelen teklifleri değerlendirirken, 4 oyuncuya ayrılık yolu gözüktü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 12:58 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022- 13:02