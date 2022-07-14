Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien İsmael ilk 11'ni belirliyor!
Son dakika Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Valerien Ismael ise bu sürede kafasındaki ilk 11'i netleştiriyor. İşte Fransız hocanın bazı isimler üzerinde düşündüğü taktik planlar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda kadro şekillenmesi netlik kazanıyor.
Hazırlık karşılaşmalarında herkese forma şansı veren Fransız çalıştırıcı kadroyu kafasında kuruyor.