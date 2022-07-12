Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, "Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey."
Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun konuştu! "Şampiyonluk böyle gelecek"
Beşiktaş'a bir kez daha geri dönen Cenk Tosun, sezon öncesi yapılan Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalınan maçın ardından konuşan Milli forvet, "Benim atmadığım zamanlarda Muleka atacak, Weghorst atacak. Onların atmadığı zaman ben atacağım. Böyle şampiyonluk gelecek" dedi. İşte o sözler...
Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre" dedi.
Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.