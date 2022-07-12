Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçında gergin anlar! Valerien Ismael ve Serdar Saatçı...
Yeni sezonun hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, dostluk maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelede siyah beyazlı ekipte teknik direktör Valerien Ismael ve genç oyuncu Serdar Saatçı arasında gergin anlar yaşandı. Genç savunmacı oyundan alınmasının ardından kapıya tekme atarak tepki gösterdi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında aktardı. İşte o sözler...
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael; karşılaşmaya Ersin Destanoğlu- Welinton, Necip Uysal, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Umut Meraş, Boyd, Emirhan Delibaş, Cenk Tosun 11'iyle çıktı.
Viktoria Plzen ise Jindrich Stanek - Ludek Pernica, Radim Reznik, Milan Havel, Filip Cihak, Jan Sykora, Jan Kopic, Jhon Mosquera, Pavel Bucha, Lukas Kalvach, Tomas Chory 11'iyle sahada yer aldı.