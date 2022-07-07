Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş yoğun bir kamp dönemine girecek. Beşiktaş, Victoria Plzen, Mainz 05 ve Wolverhampton gibi ekiplerle hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Wolverhampton maçı 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 19:00'de başlayacak.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmazken maçın, BJK Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor.