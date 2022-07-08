Beşiktaş'ın geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Teixeira, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Alex Teixeira eski kulübüne dönüyor!
Beşiktaş'ın geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Teixeira, beklentileri karşılayamamıştı. Siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun performansı sonrası Sambacı futbolcuyla masaya oturarak yollarını ayırdı. Beşiktaş'a veda eden 32 yaşındaki orta sahanın yeni adresi ise merak konusu olmuştu. Brezilya basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sakatlıklar ve etkisiz oyunu sonrası eleştirilerden nasibini almıştı.
32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarda 31 maça çıktı.