TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Alex Teixeira eski kulübüne dönüyor!

Beşiktaş'ın geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Teixeira, beklentileri karşılayamamıştı. Siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun performansı sonrası Sambacı futbolcuyla masaya oturarak yollarını ayırdı. Beşiktaş'a veda eden 32 yaşındaki orta sahanın yeni adresi ise merak konusu olmuştu. Brezilya basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 23:17 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022- 23:17