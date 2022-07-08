Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Avusturya kampında saha içinde futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda isteklerini sıralarken ciddi uyarılarda bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den oyuncularına uyarı! "Acımayın"
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına Avusturya kampında devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla özel olarak ilgilenirken; rakibe ön alanda baskı konusunda telkinde bulundu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Tempolu oyun ve rakibe sahanın tüm bölgelerinde baskı uygulanması konusunda çok ısrarcı olan Fransız hoca tüm futbolculardan oyun planına sadık kalmalarını istedi.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Oyunda tempoyu kesinlikle düşürmeyin.