Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı 26 Temmuz Salı günü oynanacak ve maç saat 19:00'de başlayacak.