Beşiktaş'ta son 2 sezonunda başarılı bir grafik çizen Kanadalı forvet Cyle Larin'in Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaştı. öğrenildi. Beşiktaş, uzun süre Cyle Larin ile sözleşme uzatma çalışmaları yapmış, son olarak anlaşma sağlanamamıştı.

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından çeşitli Türk takımlarıyla da görüşmelerde bulunan ancak anlaşamayan Cyle Larin'in yeni durağı belli oldu. Buna göre Cyle Larin, Tigres ve Olympiakos ile de görüşmeler yapmasına karşın son kararını verdi.

BELÇİKA'YA TRANSFER OLDU

Larin, Belçika temsilcisi Club Brugge'a transfer oldu. Öte yandan Larin, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Belçika ekibi transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

LARIN'DEN BEŞİKTAŞ'A VEDA MESAJI

Kanadalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

109 MAÇ, 39 GOL, 9 ASİST

Kanadalı golcü bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta görev aldı ve 8 gol kaydetti. Siyah-beyazlı takımda kariyeri boyunca toplamda 109 maçta forma giyen Larin, 39 gol kaydetti ve 9 asist yaptı.

Kanada Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer alacak Larin, 44 maçta kaydettiği 23 golle ülkesi adına tüm zamanların en skorer ismi oldu.