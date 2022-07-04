Beşiktaş transfer listesinin başında yer alan Jackson Muleka için Standard Liege ile anlaşma sağladı.

Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Belçika ekibine 3.5 milyon Euro'nun biraz altında bir bonservis ödenecek.

Kulüpler arasında ödeme planı görüşmeleri devam ediyor.

17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Kongolu golcü, 12 gol atıp 5 de asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu. İstanbul ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girerken Avrupa'dan da taliplerinin olduğu iddia edilmişti.