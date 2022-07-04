Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Gedson Fernandes, Romain Saiss ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Portekiz basını, Beşiktaş'ın geçen sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Chiquinho ile ilgilendiği iddia etti. İşte detaylar...
Bonservisi Portekiz ekibi Benfica'da olan ve geçen sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Chiquinho için Beşiktaş'ın devrede olduğu yazıldı. Fotomaç'ın A Bola'dan derlediği habere göre Giresunspor performansıyla adından söz ettiren Chiquinho'nun siyah beyazlıların ilgisini çektiği ifade edildi. Giresunspor'da 6 aylığına kiralık oynayan 26 yaşındaki on numara geçen sezonun ikinci yarısında toplam 13 maçta 1149 dakika süre aldı ve 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.