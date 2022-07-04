TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Chiquinho'nun peşinde!

Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Gedson Fernandes, Romain Saiss ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Portekiz basını, Beşiktaş'ın geçen sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Chiquinho ile ilgilendiği iddia etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2022- 09:28