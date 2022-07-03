TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Cabral ısrarı! Yeni teklif...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferlerini resmen açıklayan, Wout Weghorst ile de her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibine yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2022- 06:40