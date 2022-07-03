Beşiktaş ve Frankfurt görüşmesinde flaş gelişme! Rıdvan Yılmaz transferi iptal mi oluyor?

Beşiktaş ve Frankfurt görüşmesinde flaş gelişme! Rıdvan Yılmaz transferi iptal mi oluyor?

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. Kara Kartal'da Rıdvan Yılmaz'ın hala Eintracht Frankfurt'a imza atmaması kafaları karıştırırken, görüşmelerde yaşanan bir sorun olduğu ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2022- 12:22