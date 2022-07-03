Beşiktaş, Teknik Direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş ve Frankfurt görüşmesinde flaş gelişme! Rıdvan Yılmaz transferi iptal mi oluyor?
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. Kara Kartal'da Rıdvan Yılmaz'ın hala Eintracht Frankfurt'a imza atmaması kafaları karıştırırken, görüşmelerde yaşanan bir sorun olduğu ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları...
Siyah beyazlılar, bir yandan gelecek, diğer yandan gidecek isimleri netleştirmiş durumda.
Kara Kartal, son olarak Alex Teixeira ile yollarını resmen ayırmıştı.