BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Miralem Pjanic Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca aynı takımda buluşuyor!

Geçen sezon Beşiktaş'a Barcelona'dan 1 yıllık kiralık olarak gelen Miralem Pjanic'in geleceği netleşiyor. Siyah beyazlılar, gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu için yeni bir girişimde bulunmamıştı. Adı Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok kulüple anılan Boşnak orta sahanın Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca ile takım arkadaşı olacağı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 18:21 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022- 18:38