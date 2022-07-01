Gelecek sezon Valerien Ismael yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ardından Cenk Tosun'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma sağladı.

Valerien Ismael yönetiminde tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. A Spor muhabiri Sercan Dikme yıldız futbolcu ile anlaşmayı duyurdu.

2-3 GÜN İÇERİSİNDE TAKIMA KATILACAK

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Cenk Tosun'un 2-3 gün içerisinde takıma katılması bekleniyor.