Son dakika: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Cenk Tosun ile 1+1 yıl...
Gelecek sezon Valerien Ismael yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ardından Cenk Tosun'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 13:21 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022- 14:10
Valerien Ismael yönetiminde tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. A Spor muhabiri Sercan Dikme yıldız futbolcu ile anlaşmayı duyurdu.
2-3 GÜN İÇERİSİNDE TAKIMA KATILACAK
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Cenk Tosun'un 2-3 gün içerisinde takıma katılması bekleniyor.