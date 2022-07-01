Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Eintracht Frankfurt'la büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Ancak Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin istediği, Frankfurt'un ise buna yanaşmadığı aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin büyük bölümünü peşin istediği, Frankfurt'un ise buna yanaşmadığı aktarıldı. Alman ekibinin ödemeyi taksitler halinde yapmak için bastırdığı ve şimdiye kadar geri adım atmadığı kaydedildi.

TORINO DA DEVREYE GİRDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen ekiplerinden Torino, Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor. İtalyan ekibi, iki kulübün anlaşamaması halinde hemen devreye girerek Rıdvan'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Torino'nun bonservis konusunda Beşiktaş'ın koşullarını karşılamaya hazır olduğu da ileri sürülüyor.