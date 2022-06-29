TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı 1 sezonluğuna kiraladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur.
Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Rizespor'un paylaşımında ise, "Çaykur Rizespor'umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. 21 yaşındaki genç defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı" ifadeleri kullanıldı.
Hoş Geldin Kerem Kalafat 💥 pic.twitter.com/MUH7jfXnmY— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) June 29, 2022