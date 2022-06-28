Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile yola devam etmeyecek olan Beşiktaş, yeni sezon öncesi forvet transferinde düğmeye bastı. Fotomaç'ın haberine göre, Siyahbeyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda harekete geçerken, Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferinde mutlu sona ulaştı. Golcü futbolcu Weghorst için Burnley ekibine kiralama ücreti ödenmeyecek. Hollandalı futbolcu Weghorst'un Beşiktaş'tan 2.8 milyon euro yıllık, 12 bin 500 euro da maç başı ücret alacağı belirtildi.



KULÜPLERİ DE İKNA OLDU

Kasımpaşa'ya transfer olduktan sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Jackson Muleka da siyah-beyazlıların listesinde yer alan bir isimdi. Muleka, Beşiktaş'a transferinde sorun çıkarmaması için kulübü Standard Liege ile görüşmeler yaptı ve Belçika ekibini ikna etti. Beşiktaş, Muleka için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Bunun dışında sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklenecek. Satın alma opsiyonunun 2 milyon euro olması bekleniyor.



OPSİYONLARI VAR

Kartal'ın Burnley'dan kiralayacakları Weghorst için İngiliz ekibiyle yapılacak sözleşmeye 7 milyon euro'luk bir satın alma bedeli koydurması beklenirken, bu rakamın zorunlu olmayacağı ifade edildi. Öte yandan siyah-beyazlılar Muleka için Standard Liege'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yönetimin iki golcüyü de kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı ifade edilirken, oyuncuların bugün en geç yarın İstanbul'da olmaları bekleniyor.



BÜYÜK REKABET

Weghorst'un yeni kulübünde iyi performans göstermesi çok önemli. Çünkü Hollandalı forvet Dünya Kupası seçiminde yer almak için Luuk de Jong, Brian Brobbey ve Vincent Janssen gibi forvetlerle rekabet etmesi gerekiyor.



BRUGGE PEŞiNDE

Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Muleka için son dakikada yeni bir talip daha çıktı. WalFoot'ta yer alan habere göre, 22 yaşındaki Kongolu forvet için Club Brugge'ün de devreye girdiği ve ortalığı karıştırdığı belirtildi.