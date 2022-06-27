Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Gedson Fernandes ve Saiss transfelerini resmen açıklayan siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin gündemine gelen son isim ise Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl oldu. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)

Kara Kartal'da sol bek transferinde rota, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'e döndü. Fanatik'in haberine göre, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Alanyaspor'la görüşmeleri Asbaşkan Emre Kocadağ yapıyor. Başarılı yöneticinin, düşük bir maliyete bu transferi noktalaması bekleniyor. Alanyaspor'a son imza attığı törende, "En büyük hayalim bir gün Beşiktaş forması giymek" diyen 29 yaşındaki futbolcunun da kulübünden siyah-beyazlılara transferi için kolaylık istediği ifade edildi.

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 34 maçta 4 gol ve 10 asistle oynayan Tayfur Bingöl'ün Akdeniz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TAM BİR JOKER!

Kariyerinde daha önce; Gençlerbirliği, Hacettepe, Bandırma, Adana Demirspor, Göztepe ve Bursaspor gibi takımların da formasını giyen Tayfur, çok yönlü bir futbolcu... Sol kanat hattına ek olarak sağ kanat ve sol bek bölgelerinde de görev verilmesi halinde forma giyebilme özelliği bulunan Tayfur, tam bir joker oyuncu konumunda.