Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların gündeminde yer alan Alfredo Morelos'la ilgili flaş bir iddia geldi. Kartal'ın, kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Sevilla'nın 8 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Alfredo Morelos için Sevilla'nın 8 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Fotomaç'ın İspanyol ve İskoç basınından derlediği haberde, Rangers'la geçen sezon ligde 26 maçta 12 gol, 7 asistle oynayan 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için Beşiktaş'ın da çok istekli olduğu belirtildi.

Morelos'un kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi var.