Transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Türk asıllı İsviçreli forvet Zeki Amdouni, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak 2 yıllığına Basel'e kiralandı. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen Zeki Amdouni'nin yeni takımı belli oldu. Türk asıllı İsviçreli futbolcu gelecek sezonda Basel forması giyecek.

TRANSFERİN ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Mavi-kırmızılı ekip, zorunlu satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiraladığı Zeki Amdouni için Lausanne-Sport'a 2 yıl sonra 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun sonraki satışından pay verecek.

Babası Türk, annesi Tunuslu olan Mohamed Zeki Amdouni'nin ismi Beşiktaş ve Galatasaray gibi birçok Süper Lig takımıyla anılmıştı.

MİLLİ TAKIM TERCİHİ İSVİÇRE!

Türkiye'nin U21 takımında forma giyen ancak A Milli Takım düzeyinde tercihini İsviçre'den yana kullanan 21 yaşındaki golcü futbolcu, ileride Süper Lig'den bir takıma transfer olması durumunda 'yabancı futbolcu' statünde kabul edilecek.

Zeki Amdouni, 2021-2022 sezonunda Lausanne-Sport formasıyla 38 resmi maça çıkmış ve 15 gol kaydetmişti.