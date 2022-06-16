Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta tüm gözler Wout Weghorst'a çevrilmiş durumda.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Hedef Wout Weghorst! Kara Kartal tüm kozlarını kullanıyor
Beşiktaş yeni sezon öncesinde golcü transferi yapmak istiyor. Siyah beyazlı ekibin listesinin ilk sırasında ise Wout Weghorst var. Kara Kartal, Hollandalı forveti ikna etmek için tüm kozlarını kullanıyor. İşte ayrıntılar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK haberleri)
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Çarşamba günü bize son kararını bildirecek" dediği Hollandalı forvet için dün özel bir görüşme daha gerçekleştirildi.
29 yaşındaki forvetle senelik 2.7 milyon euro'luk ücret karşılığında prensip anlaşmasına varıldı.