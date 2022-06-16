Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarında...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu için gaza bastılar! İşte teklif edilen rakam...
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, önemli kulüpleri peşine taktı. Genç file bekçisi için son olarak Avusturya'nın Salzburg ve Almanya'nın Schalke kulüpleri somut adımlar attı. Öte yandan 21 yaşındaki oyuncu için teklif edilen rakam da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
21 yaşındaki kaleci için Avusturya'nın Salzburg ve Almanya'nın Schalke kulüpleri somut adımlarını attı.
Avusturya basınında yer alan habere göre, Salzburg'un Ersin için Beşiktaş 'a 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi.