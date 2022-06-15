Beşiktaş'ın 1 numaralı santrfor adayı Wout Weghorst'un siyah-beyazlı formayı giyip giymeyeceği bugün belli oluyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Wout Weghorst'u bekliyor! Nihai kararını iletecek
Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesi ve Cyle Larin'in de mukavele yenilememesinin ardından Beşiktaş'ta öncelik hücum bölgesine verildi. Siyah-beyazlılar bu bölge için harekete geçerken, gündeme ise Burnley'in Hollandalı forveti Wout Weghorst gelmişti. 29 yaşındaki golcünün nihai kararını bugün vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Uzun süredir santrfordaki boşluğu doldurmak için mesai harcayan Beşiktaş, Weghorst ile görüşmelerinde 2.7 milyon euro yıllık ücrete el sıkıştı.
29 yaşındaki futbolcunun Burnley ile devre arası imzaladığı sözleşmede ise ilginç bir madde dikkat çekti.