BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Wout Weghorst'u bekliyor! Nihai kararını iletecek

Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesi ve Cyle Larin'in de mukavele yenilememesinin ardından Beşiktaş'ta öncelik hücum bölgesine verildi. Siyah-beyazlılar bu bölge için harekete geçerken, gündeme ise Burnley'in Hollandalı forveti Wout Weghorst gelmişti. 29 yaşındaki golcünün nihai kararını bugün vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 06:40