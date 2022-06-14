Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçmişti.
TRANSFER HABERİ: Suudi Arabistan'dan Sergen Yalçın'a dev teklif!
Geçen sezonun ortasında Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Tecrübeli isim, o tarihten bu yana herhangi bir takımla anlaşmamıştı. Birçok takımın ilgisinin bulunduğu Sergen Yalçın'a Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi. İşte detaylar...
Ancak bir sonraki sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sebebiyle 9 Aralık'ta görevinden istifa etmişti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın için "Ben size daha fazla zarar vermek istemiyorum, ayrılmam daha doğru olacak' dedi. Ancak ben iki kere durdurdum. Bunun kamuoyunda fazla anlaşılmadığını düşünüyorum.