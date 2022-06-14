BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Golcü hasreti son buluyor! Cenk Tosun'la anlaşma tamam

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirme kararı almıştı. Siyah-beyazlıların Everton ile sözleşmesi biten eski golcüsü Cenk Tosun'la yakın temasta olduğu bilinirken, 31 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 06:40