Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'un transferinde önemli aşama kaydetti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Golcü hasreti son buluyor! Cenk Tosun'la anlaşma tamam
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, hücum bölgesini güçlendirme kararı almıştı. Siyah-beyazlıların Everton ile sözleşmesi biten eski golcüsü Cenk Tosun'la yakın temasta olduğu bilinirken, 31 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcünün Siyah-Beyazlı kulüple maaş konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Takvim'in haberine göre; transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.