Süper Lig'e bu sezon veda eden Altay'da başkan Ayhan Dündar A Spor'a açıklamalarda bulundu. Transferde adı geçen Kazımcan Karataş hakkında da konuşan Dündar, "Oyuncuya Beşiktaş'ın ilgisi var" ifadelerini kullandı.

Dündar, "Beşiktaş'ın Kazımcan'a ilgisi var, resmi olarak bir temasımız oldu. Kazımcan Karataş, çocukluğundan beri bildiğimiz bir oyuncu. Kazımcan'ı kadroda tutmak isteriz ancak oyuncunun önünü de açmak gerekir. Gerekli şartların oluşması durumunda Kazımcan'ın transferine onay verebiliriz. Oyuncunun bendeki ederi çok yüksek. Kazımcan Karataş için kulüp olarak beklentimiz 2 milyon Euro. Beşiktaş'tan önce Konyaspor ve Belçika'dan başka bir kulübün de girişimi oldu." dedi.