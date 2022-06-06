Abdülkerim Bardakcı transferinde son tango! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer harekatı sürüyor. Siyah beyazlılar stoper takviyesi için gözünü Abdülkerim Bardakcı'ya çevirmişti. Kartal, Abdülkerim konusunda farklı teklifler sunsa da Konyaspor'u henüz ikna edemedi. Yönetim, transfer için son kez yeşil beyazlıların kapısını çalma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 06:40