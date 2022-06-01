Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri geride kaldı.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile son görüşme! İşte masadaki teklif
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda seçim dönemi geride kalırken iç ve dış transferde harekete geçildi. Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi biten Vida için son bir teklifte bulundu. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)
Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen'le girdiği seçimi kazandı ve görevine devam etti.
Seçimi geride bırakan siyah-beyazlılar iç ve dış transfer odaklandı.