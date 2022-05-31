Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Stoperde liste başı Mert Çetin!
Yeni sezon için transfer planlamalarını sürdüren Beşiktaş, önceliği stoper takviyesine verdi. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalara hız veren Kartal, bu sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Mert Çetin'i liste başına aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, şu anki planlamaya göre toplamda 5 veya 6 transfer yapmayı düşünen siyah beyazlılar, hazırlık maçlarında ortaya çıkacak performanslara göre bu sayıya 1-2 ekleme daha yapabileceği belirtildi.
Kartal, takviyeleri stoper ve hücum bölgesine yapmayı planlıyor.