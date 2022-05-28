Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Paul Onuachu...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Paul Onuachu’dan Kara Kartal'a yeşil ışık!
Santrfor transferine yoğunlaşan Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden birisi de Paul Onuachu. Siyah beyazlıların bir süredir takip ettiği ve ilk teması sağladığı yıldız futbolcu, Kara Kartal'a yeşil ışık yaktı. İşte Nijeryalı oyuncudan transfer sözleri...
Genk'in Nijeryalı oyuncusu için ilk görüşmeler yapıldı.
Bu sezon Belçika Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Genk yönetiminin, Nijeryalı 2.01'lik dev forvetini satma kararı aldığını iletti.