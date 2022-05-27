Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleşecek. Divan seçimi sonrası idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 10:34