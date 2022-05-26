Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen yönetim kurulu aday listesini açıkladı

Beşiktaş'ta seçimli genel kurul öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı. 29 Mayıs'ta yapılacak seçim için paylaşılan yönetim kurulu aday listesinde şaşırtıcı isimler de var. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 16:35