Başkan adaylarından Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen yönetim kurulu aday listesini açıkladı
Beşiktaş'ta seçimli genel kurul öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı. 29 Mayıs'ta yapılacak seçim için paylaşılan yönetim kurulu aday listesinde şaşırtıcı isimler de var. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 16:35
Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.
Fuat Çimen'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:
Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem
Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.