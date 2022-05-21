TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Beşiktaş'ta gözler yeni sezona çevrildi. Transfer harekatını teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda sürdüren siyah beyazlılar, gidecek isimlerle ilgili çalışmalarına da devam ediyor. Yönetim, maaş yükünü zorluyan futbolcularla yolları ayırmak isterken, Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ta bu sezon beklenen katkıyı sağlayamayan Alex Teixeira ile yollar ayrılabilir. İşte Sambacı'nın yeni adresi... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)