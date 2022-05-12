Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta rota bir kez daha santrafor mevkisine çevrildi.
Beşiktaş geri adım atmıyor! Alexander Sörloth...
Beşiktaş haberi: Trabzonspor'da gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin ilgisini çeken ve Leipzig'in yolunu tutan Alexander Sörloth, sezon başında Real Sociedad'a kiralanmıştı. Beşiktaş'ın yeni sezonda transfer listesinde olan Norveçli oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Bu sezon gol yollarında sorun yaşayan siyah-beyazlı ekip bir daha aynı sorunu yaşamak istemiyor.
Batshuayi'nin dalgalı performansından memnun olmayan Kartal'da bu kez net hamlelerin yapılması hedefleniyor.