Kenan Karaman Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "Yeni sezona iyi hazırlanacağız"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, “İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz. Güzel bir kamp dönemi geçirip, sezona iyi hazırlanacağız” dedi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 22:13