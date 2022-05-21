Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi Valerien Ismael: Beşiktaş taraftarları...

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael, "Mentalite, disiplin ve kalite. Seneye odak noktamız bu olacak. Beşiktaş taraftarlarının gurur duyacağı bir takım hazırlamak için çalışıyoruz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 18:31 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 18:46