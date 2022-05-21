Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi Valerien Ismael: Beşiktaş taraftarları...
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael, "Mentalite, disiplin ve kalite. Seneye odak noktamız bu olacak. Beşiktaş taraftarlarının gurur duyacağı bir takım hazırlamak için çalışıyoruz." dedi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 18:31 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 18:46
İŞTE ISMAEL'İN SÖZLERİ:
Cezalımız, sakatlıklarımız, sakatlıktan dönenlerimiz var. Uzun bir sezon oldu. Bizimle olanların üzerinden gitmek istiyoruz. Bazı futbolcuları görmek istiyoruz. Güçlü bir şekilde taraftarımızın önünde sezonu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ismael, ayrıca, "Bizim için mantalite, disiplin ve kalite önemli. Tutkulu bir oyuncu grubu olacak. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım hazırlamaya çalışacağız" diye konuştu.