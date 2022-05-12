Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler! Abdülkerim Bardakcı, Bas Dost ve Sörloth...
Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımda hareketli saatler yaşanıyor. Stopere Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek isteyen Kartal, forvet hattı için ise Bast Dost ve Sörloth için girişimlerini sürdürüyor. İşte Abdülkerim Bardakcı, Bas Dost ve Sörloth transferlerinde son durum... (BJK spor haberi)
Kulüple sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan; Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le birlikte sürpriz bir biçimde Güven Yalçın'la da yolları ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, hücum hattında ilk transferini Alexander Sörloth'la yapmak istiyor.
Uzun süredir temasların sürdüğü 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Morten Wivestad'ın bugün İstanbul'da olması bekleniyor.