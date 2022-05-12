Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler! Abdülkerim Bardakcı, Bas Dost ve Sörloth...

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımda hareketli saatler yaşanıyor. Stopere Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek isteyen Kartal, forvet hattı için ise Bast Dost ve Sörloth için girişimlerini sürdürüyor. İşte Abdülkerim Bardakcı, Bas Dost ve Sörloth transferlerinde son durum... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 17:57