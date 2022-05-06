Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Beşiktaş'ın forvet planı belli oldu! Alexander Sörloth ve Adam Buksa için son söz Ahmet Nur Çebi'de
Beşiktaş'ta gözler yeni sezon transfer planlamasına çevrildi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda forvet takviyesi yapmayı planlayan Kartal'da adaylar netleşti. Listenin en ön sırasında Alexander Sörloth yer alırken, B planı olarak ise Adam Buksa var. Son kararı ise Ahmet Nur Çebi verecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetim çalışmalara başladı.
Transferde öncelik ise forvet takviyesine verildi.