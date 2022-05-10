TRANSFER HABERİ: İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu! Beşiktaş Milan Djuric için harekete geçti

Yeni sezonda kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basını, siyah beyazlılarla ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. Haberde, Kartal'ın İtalya Ligi takımlarından Salernitana forması giyen Milan Djuric'e teklif yaptığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 18:17 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022- 18:21