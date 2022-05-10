Yeni sezon transfer planlamalarını Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.
TRANSFER HABERİ: İtalyanlar flaş gelişmeyi duyurdu! Beşiktaş Milan Djuric için harekete geçti
Yeni sezonda kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basını, siyah beyazlılarla ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. Haberde, Kartal'ın İtalya Ligi takımlarından Salernitana forması giyen Milan Djuric'e teklif yaptığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, yeni sezonda iyi bir golcüyü kadrosuna katmak isterken, gündeme çarpıcı bir oyuncu geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Salernitana'da forma giyen Milan Djuric için harekete geçti.