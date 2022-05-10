Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal'da Serdar Saatçı gelişmesi! Transfer...

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta gözler gelecek sezonunun kadro planlamasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda buna göre birçok takımın gündeminde yer alan Serdar Saatçı için flaş bir transfer detayı ortaya çıktı. (BJK HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 10:25