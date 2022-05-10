Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal'da Serdar Saatçı gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta gözler gelecek sezonunun kadro planlamasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda buna göre birçok takımın gündeminde yer alan Serdar Saatçı için flaş bir transfer detayı ortaya çıktı. (BJK HABERLERİ)
Siyah beyazlılarda Valerien Ismael, Serdar Saatçı'yı ilk 11'de değerlendirdi.
Maç sonrası en çok konuşlan isimlerden biri de genç yıldız oldu.