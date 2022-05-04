Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda, geçen seneki performansını mumla aratan Cyle Larin için karar verildi. Kanadalı golcü için Beşiktaş, yeni bir teklifte bulunmama kararı aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta geçen seneki performansını mumla aratan Cyle Larin ile yollar ayrılmak üzere...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncu ile ortak noktada buluşulamadı. Larin sözleşme yenilemek için istediği yıllık 2.5 milyon euro'dan geri adım atmazken, yönetim ise golcü oyuncuya yeni kontrat için senelik 1.5 milyon euro önerdi ve "Bu rakamın üzerine çıkmayacağız" dedi. Fotomaç'ın haberine göre; Kanadalı oyuncu da bu rakamı kabul etmediği için yönetim, yeni sezon planlamasını Larin olmadan yapmaya başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in "Her oyuncuyu görmek istiyorum, performanslarına göre son değerlendirmemi yapacağım" dediği yerde Kayserispor karşısında 11'de şans bulan Larin, bu maçta da bekleneni veremeyince artık yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.