Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan transferlerle ilgilenirken, diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler için çalışmalarını yürütüyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Kartal'da yaprak dökümü başlıyor! 11 isim...
Beşiktaş haberi: Teknik direktör koltuğuna Valerien Ismael'i getiren siyah-beyazlılarda gelecek sezon için planlamalar başladı. Fransız teknik adamın raporları doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, ayrılacak isimleri belirledi. İşte o flaş gelişme... (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılarda bir çok yıldıza Avrupa devlerinin ilgi duyduğu bilinirken, kadro dışı kalanlarla beraber toplamda 11 ayrılık yaşanması bekleniyor.
RIDVAN YILMAZ PAYLAŞILAMIYOR
Beşiktaş'ta özellikle genç yetenek Rıdvan Yılmaz, kulübüne dev gelir kazandıracak.